La contundente decisión del plantel de la Selección tras la primera fecha en el Grupo C

De manera sorpresiva, la Selección Argentina se llevó un golpazo en el debut mundialista al caer en el Estado Lusail por 2 a 1 ante Arabia Saudita. Es que la Albiceleste partía como amplia favorita ante el conjunto árabe, pero los dirigidos por Hervé Renard plantearon un partido inteligente en ambos sectores de la cancha y así lograron dar el primer batacazo del Mundial de Qatar.

Luego, en el mismo grupo de la Copa del Mundo, Polonia y México empataron 0 a 0 en el Estadio 974 y así se dio por culminada la primera fecha de la zona C del Mundial, con Arabia como líder parcial, los polacos y mexicanos detrás y con Argentina en el último puesto, pero con el grupo más que abierto y con posibilidades de variantes en todas las posiciones del mismo.

Cuando culminó la derrota argentina ante la Selección de Arabia, Leo Messi tomó la posta y expresó a nombre de todo el plantel directamente para los hinchas argentinos un motivador mensaje: "Que la gente confíe, es un golpe muy duro para todos, para la gente y nosotros. No lo esperábamos. Que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado, ya hemos jugado partidos de esta característica y lo sacamos adelante", soltó el capitán. Sin embargo, no todo quedaría allí.

Antes de dar esa declaración, el Diario Olé reveló que en el vestuario se manifestó la frase "nos movieron la mandíbula, pero no nos van a tirar", además de haberse dado una charla entre toda la delegación. Luego de esto, e incluso después de la finalización del partido entre México y Polonia, se conoció una contundente decisión que tomaron desde el plantel argentino en donde eligieron reunirse solo los jugadores, sin la presencia del cuerpo técnico para que en privado, Messi deje un mensaje de arenga y aliento para sus compañeros.

Lógicamente con el abal de Scaloni y su CT, los futbolistas del plantel albiceleste compartieron ese momento a solas en donde volvieron a ponerse espalda con espalda para seguir con la premisa dada por Messi tras la derrota ante Arabia: salir adelante. Ante México, el próximo sábado, será la primera final de posibles seis que pueda disputar Argentina en Qatar 2022.

