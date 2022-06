Este viernes se resolvió una cuestión que tuvo en vilo a casi todo el continente, en relación a la denuncia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) contra Byron Castillo. En la misma se lo acusaba al jugador de la Selección de Ecuador, Byron Castillo, de falsificar documentos de identidad, afectando principalmente a su nacionalidad.

El caso llegó a la FIFA y, con todo el material expuesto por las partes, la Comisión Disciplinaria decidió desestimar la denuncia de La Roja y despejar cualquier tipo de posibilidad de que haya cambios en la clasificación al Mundial o quita de puntos en las Eliminatorias CONMEBOL. Es por eso que Chile no dirá presente en la cita grande.

Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, no tardó en romper en silencio en conferencia de prensa previo al duelo de su seleccionado ante Cabo Verde en los Estados Unidos. "Nunca perdimos la tranquilidad. La única preocupación que tenía era por Byron Castillo, por las cosas que estaba sufriendo humanamente, que eran absolutamente injustas. Uno sabía que eran absolutamente injustas, pero hasta que no existiera un pronunciamiento no podía dejarlo de lado", expresó el entrenador argentino.

El malestar en la Tricolor fue lógico en base al fallo que se dio a conocer este viernes, pero el míster no minimizó el caótico proceso que los tuvo a maltraer como grupo. "A veces no alcanza con ponerle el pecho a las circunstancias, sino que hay que ponerle el estómago porque hay cosas que revuelven el estómago. Esta fue una de ellas", señaló el ex DT de Boca Juniors, Arsenal, entre otros.

Posteriormente, Alfaro reveló detalles del momento en el que recibieron la noticia y decidió ponerle paños fríos al asunto. "Les dije a los muchachos que no tenemos nada que festejar, para nada. Nosotros festejamos después del partido contra Paraguay cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo", afirmó el entrenador. Más claro imposible. Ahora a pensar en el Mundial.