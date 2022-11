Se esperaron 4 años y medio para el debut de la Selección Argentina en Qatar 2022 y contra todo pronóstico, en el duelo inaugural para la Albiceleste en el Mundial, los de Lionel Scaloni se llevaron un golpazo durísimo ante Arabia Saudita, ya que los dirigidos por el francés Hervé Renard se quedaron con el triunfo por 2 a 1 en el primer partido del Grupo C de la Copa del Mundo.

Esta dura derrota dejó a la Selección golpeada pero no tumbada, ya que restan aún dos encuentros más en la zona de grupos ante México y Polonia para clasificar a los octavos de final. Este 2 a 1 se puede explicar desde varios motivos puntuales que desde Bolavip, más en frío, nos dispusimos a analizar en detalle.

1. ¿Se subestimó al rival?

Pese a que Lionel Scaloni detalló que sabía tanto él como el seleccionado cómo jugaba Arabia y "que prepararon el partido sabiendo que ellos salían con una defensa adelantada", se notó a más de un jugador con una actitud distinta a las anteriores mostradas en el ciclo del oriundo de Pujato ya que entre otras cosas, se vio mermado el juego en mitad de cancha, debido a que ni Leandro Paredes ni Rodrigo De Paul tuvieron una buena actuación. La defensa también tuvo puntos flojos ya que por primera vez después de un año y medio, el tridente de Otamendi, Romero y Emiliano Martínez recibió dos goles en un mismo partido (la última vez fue en un 2-2 ante Colombia por Eliminatorias). Y por último, la delantera estuvo imprecisa tanto para caer en la trampa del offside como en la definición.

2. ¿Faltó un volante más de entrada?

Con el resultado ya marcado en el 2 a 1 a favor de Arabia Saudita, Scaloni optó por mover piezas desde el banco de suplentes y metió a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez por Papu Gómez, Paredes y Cuti Romero. Con el ingreso de los dos ex River, el equipo intentó cambiar de esquema de un 4-5-1 a un 4-2-1-3 con Messi de enganche delante de Enzo y De Paul y con ese triángulo en el medio, la pelota volvió a estar bajo dominio albiceleste. Allí pudo verse un trecho del partido en el que el seleccionado sí jugó como habitualmente lo hacen bajo las órdenes de Scaloni. Con Álvarez sobre la izquierda, Di María por derecha y Lautaro al medio en la ofensiva, las acciones de juego llegaron pero no se concretaron ante la consagratoria actuación del arquero árabe Mohammad Al Owais.

3. Másterclass defensiva del DT de Arabia

Hervé Renard armó una férrea defensa con dos líneas marcadas de 4 en su esquema táctico, por lo que obligaba a la Selección Argentina a tener que saltarlas con pases largos constantes. Para contrarrestar eso, los saudíes aplicaron a la perfección la trampa del offside causando 10 fueras de juego en la Albiceleste, donde se encontraron 3 goles anulados por ese motivo. Además, aprovechó la rapidez de los jugadores que ejercen las laterales en defensa y ataque para salir de contragolpe, algo que resultó efectivo al conectar dos goles desde ese medio. Como si fuera poco, Arabia Saudita lleva un mes y medio de preparación para el Mundial por haber finalizado sus competencias hace tiempo. Esto, contrarrestado con los menos de 7 días que tuvo Argentina con los 26 futbolistas confirmados a disposición, hablan de un equipo que llegó con más preparación a Qatar por cuestiones del calendario.

4. ¿Jugaron futbolistas que no estaban plenos en lo físico?

Esta arista se planteó mucho con el caso de Cristian Romero, ya que los dos goles de Arabia llegaron por falencias defensivas suyas que no suele formar parte de su juego. Además, en un partido en el que se está perdiendo, un cambio defensor por defensor suele tener que ver únicamente con cuestiones físicas. Es que Cuti no llegaba con rodaje en las últimas semanas por una lesión sufrida en el Tottenham, por lo que se lo notó falto de ritmo y lo pagó caro. Paredes fue otro que no terminó el encuentro por una variante de parte de Scaloni y se lo notó cansado en el campo de juego en Lusail. El más preocupante de todos los problemas médicos fue el de Leo Messi, quien no estuvo pleno pese a haber convertido el gol, pero por su rendimiento en la parte final del partido, hizo pensar en las redes sociales que se encontraba lesionado, algo que fue desmentido. Aún así, el rendimiento en lo físico de algunos jugadores argnentinos llamó la atención.

