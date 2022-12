La gran sorpresa de la jornada del jueves en el Mundial de Qatar 2022 fue la eliminación de Alemania. Si bien le ganó a Costa Rica por 4-2, la victoria de Japón sobre España por 2-1 dejó sin chances al equipo teutón. Cuatro veces campeón del mundo, se fue en primera ronda por segunda vez consecutiva.

Tras la eliminación, el que tomó la palabra fue Thomas Muller: "Es un desastre absoluto. Todavía no sé qué va a pasar conmigo". "Si este fue mi último partido con Alemania, me gustaría decir unas palabras a todos los fanáticos del fútbol alemán que me han acompañado a lo largo de los años: fue un tremendo placer, querida gente. Muchas gracias", añadió.

"Hemos vivido momentos increíbles juntos. En cada partido traté de dejar mi corazón en el campo y lo di todo", reflexionó el referente alemán. Y concluyó. "A veces había lágrimas de alegría por mis acciones. Otras veces, los espectadores pueden haber tenido dolor en la cara porque las acciones no funcionaron. Pero lo hice con amor, puedes estar seguro de eso. Y ahora tengo que ver todo lo demás. Muchas gracias por esto".

Mientras tanto, en Argentina el nombre de Muller fue tendencia. Muchos hinchas argentinos se burlaron por la derrota de Alemania y el comentario que más se repitió fue claro: "Qué lindo ver a Muller sufrir". El historial del alemán contra la Albiceleste es favorable a Thomas y eso no se olvida.