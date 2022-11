Además de poder ver todos los partidos de la Selección Argentina, en la Televisión Pública de Argentina podes disfrutar del Mundial de Qatar 2022 ya que pasan por lo menos uno o dos partidos más en vivo, entre los que se destacan Alemania vs España o Brasil vs Suiza. Acá, la grilla con todos los partidos que pasa, día a día desde la fecha 2 en adelante.

Viernes 25 de noviembre

10:00 Qatar vs Senegal (Al Thumama Stadium)

16:00 Inglaterra vs Estados Unidos (Al Bayt Stadium)

Sábado 26 de noviembre

13:00 Francia vs Dinamarca (Stadium 974)

16:00 Argentina vs México (Lusail Stadium)

Domingo 27 de noviembre

13:00 Croacia vs Canadá (Khalifa International Stadium)

16:00 España vs Alemania (Al Bayt Stadium)

Lunes 28 de noviembre

13:00 Brasil vs Suiza (Stadium 974)

Martes 29 de noviembre

12:00 Países Bajos vs Qatar (Al Bayt Stadium)

16:00 Irán vs Estados Unidos (Al Thumama Stadium)

Miércoles 30 de noviembre

12:00 Australia vs Dinamarca

16:00 Polonia vs Argentina

Jueves 01 de diciembre

12:00 Canadá vs Marruecos

16:00 Costa Rica vs Alemania

Viernes 02 de diciembre

12:00 Ghana vs Uruguay

16:00 Serbia vs Suiza

Sábado 3 de diciembre

12:00 Partido 49: 1º Grupo A vs 2º Grupo B (Khalifa International Stadium)

16:00 Partido 50: 1º Grupo C vs 2º Grupo D (Ahmad Bin Ali Stadium)

Domingo 4 de diciembre

12:00 Partido 51: 1º Grupo D vs 2º Grupo C (Al Thumama Stadium)

16:00 Partido 52: 1º Grupo B vs 2º Grupo A (Al Bayt Stadium)

Viernes 9 de diciembre

12:00 Partido 58: Ganador Partido 53 vs Ganador Partido 54 (Education City Stadium)

16:00 Partido 57: Ganador Partido 49 vs Ganador Partido 50 (Lusail Stadium)

Martes 13 de diciembre

16:00 Partido 61: Ganador Partido 57 vs Ganador Partido 58

Miércoles 14 de diciembre

16:00 Partido 62: Ganador Partido 59 vs Ganador Partido 60

Domingo 18 de diciembre

12:00 Ganador Partido 61 vs Ganador Partido 62 (Lusail Stadium)

