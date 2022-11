Finalizó la primera fecha del Mundial de Qatar 2022, en la que hubo algunas sorpresas como la derrota de Argentina ante Arabia Saudita o la de Alemania frente Japón, o el empate de Uruguay contra Corea del Sur.

Sin la presencia de estas selecciónes históricas, los octavos de final se realizarían con algunas sorpresas, Túnez, que empató con Dinamarca, o Gáles, que pasaría por encima de Estados Unidos tras el empate en 1. Uno de los cruces, sería entre las dos mayores sorpresas: Arabia Saudita vs Túnez.

Pensando en estas llaves, algunos duelos que se podrían dar en cuartos de final serían España vs Brasil, Inglaterra vs Francia o Bélgica vs Portugal. La fecha 2, comenzará a partir de mañana, cuando se reanuden los grupos A y B.

+ ¿No sabés como es el fixture completo de Qatar 2022 ? Te dejamos acá el calendario mundialista



Los octavos de final hoy:

-Países Bajos-Gales.

-Inglaterra-Ecuador.

-Arabia Saudita-Túnez.

-Francia-Polonia.

-España-Croacia.

-Bélgica-Japón.

-Brasil-Corea del Sur.

-Portugal-Suiza.

