No jugaba con su selección desde 2017, pero el DT decidió llevarlo a Qatar.

A menos de dos semanas del inicio del Mundial de Qatar, poco a poco las distintas selecciones comienzan a sacar a la luz sus respectivas listas de convocados para la cita grande del fútbol a nivel países. Las primeras nóminas en conocerse fueron las de Japón y Costa Rica, pero luego empezaron a caer en masa: Brasil, Australia, Dinamarca, Croacia, Suiza, Gales, Francia, Camerún, Estados Unidos, Marruecos, Bélgica y más.

Es por eso que, a la espera de Inglaterra y Portugal para esta jornada, el jueves fue turno para Alemania y Hansi Flick dejó enormes sorpresas en su convocatoria. Sí, la campeona del mundo en 2014 está en etapa de transición, pero los nombres que van a Qatar son de absoluta jerarquía, desde los experimentados hasta los juveniles que probarán su caracter en la Copa del Mundo.

Sin embargo, la mayor sorpresa de todas apareció casi en el final de la lista y los hinchas de la Selección Argentina no pudieron creer lo que iban leyendo. A cinco años de su último encuentro con la camiseta de los teutones, Mario Götze fue llamado por Flick para jugar el próximo Mundial. Una verdadera pesadilla para este lado del charco por aquel gol en el Maracaná.

Además del curioso detalle de que no juega con Alemania en 2017, también hay que resaltar que su presente no es tan rutilante como para ser una fija en la Mannschaft. La teoría más leída en redes sociales, puntualmente en Twitter, es que esto puede tratarse de una "cábala" o bien por tratarse de un jugador que trae vibras de campeón mundial pese a que su rol no será protagónico. ¿Lo veremos en acción en Qatar?