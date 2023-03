River Plate viene de sufrir un durísimo tropiezo en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: el pasado domingo, el conjunto Millonario, con el mismísimo Estadio Monumental de Núñez como escenario, cayó por 2-1 contra Arsenal de Sarandí, uno de los elencos más modestos del campeonato. Por ende, las críticas no demoraron en aparecer.

Sin embargo, en River no todo luce tan negativo. Es que Lanús, el equipo que venía con puntaje perfecto en el certamen, cayó ante Racing Club y no logró escaparse. Así, los de Martín Demichelis quedaron a solamente tres puntos de la cima pese a las dos derrotas sufridas en la Liga Profesional. Así las cosas, los trabajos pensando en el duelo contra el Granate del próximo sábado no se detienen.

Fecha y sede para la Copa Argentina

En esta temporada, River tendrá que afrontar varios torneos realmente importantes. Y uno de ellos es la Copa Argentina, certamen que, de la mano de Marcelo Gallardo, supo pelear y ganar de manera recurrente. Por ello es que hay mucha expectativa por la presentación del Millonario en el campeonato más federal que tiene el ámbito doméstico.

En ese contexto, en las últimas horas se confirmaron la fecha y la sede para el debut en esta nueva edición de la Copa Argentina. Bajo la órbita de los 32avos de final de dicho certamen, los de Martín Demichelis se encontrarán frente a frente con Racing de Córdoba el próximo miércoles 8 de marzo en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Guido Rodríguez piensa en volver

Muchos son los jugadores que se formaron o que militaron en River y que tienen serias intenciones de poder retornar al conjunto Millonario. De hecho, entre los campeones del mundo hay varios nombres propios de este estilo. Uno que ya expresó su deseo es Nicolás Otamendi, surgido de Vélez pero con un claro fanatismo por los de Núñez.

Y, en las últimas horas, Guido Rodríguez, mediocampista que actualmente se desempeña en el Real Betis de España, siguió esa misma línea: "Me encantaría volver al fútbol argentino y por qué no a River. Me gustaría volver pero no lo veo en un futuro cercano", exteriorizó el volante central, aunque indicó que si potencial retorno sería más adelante.

Se recupera Kranevitter

Allá por el mes de diciembre, un par de semanas después de concretar su regreso a River, Matías Kranevitter sufrió una severa lesión. Fue en medio de un amistoso de pretemporada contra Unión La Calera de Chile, cuando un jugador del combinado rival le entró demasiado fuerte y le generó una fractura de tobillo que amargó a todos en el Millonario.

Sin embargo, la recuperación del nacido en la provincia de Tucumán sigue siendo óptima. Y, en las últimas horas, el exjugador de Rayados de Monterrey, entre otros equipos, expuso una evolución notable: ya pudo trotar con una mayor intensidad, por lo que se estima que tenga la chance de volver a ver acción a comienzos del mes de abril.

River llegó a Bangladesh

Es de público conocimiento que en Bangladesh se ha generado un fanatismo espectacular por el fútbol argentino. Sin ir más lejos, los habitantes del mencionado país asiático siguieron de cerca lo hecho por el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo de Qatar 2022, festejando de forma contundente el título conseguido.

Así las cosas, y, en medio de la reapertura de la embajada de Argentina en Bangladesh, emisarios de River dieron el presente en dicho territorio con la misión de generar futuras academias para reclutar talentos. Al mismo tiempo, la idea incluye que jugadores de aquella nación viajen al River Camp para probarse, formarse y evolucionar.