Luego de la derrota por 2-1 como visitante de Belgrano de Córdoba por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, River Plate enfiló todos sus cañones hacia el partido del próximo domingo por la tercera jornada del mencionado certamen doméstico. En el mismo, el combinado Millonario recibirá a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental.

Sin embargo, la tranquilidad de los trabajos de la semana se vio interrumpida por una muy mala noticia que tiene que ver con una severa lesión dentro del plantel profesional. Por ende, en los pasillos del Monumental se empezó a trabajar pensando en un posible fichaje para reemplazarlo a la par que se sigue buscando la recuperación de otros averiados.

Dura lesión de Zuculini

En las últimas horas, el 'Mundo River' se vio completamente sacudido por una noticia realmente negativa que tiene que ver con el estado físico de Bruno Zuculini. Es que el mediocampista del conjunto conducido por Martín Demichelis sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y entristeció a propios y extraños.

Precisamente, en esa posición River había perdido a Matías Kranevitter, quien también había sufrido una dura lesión en un amistoso de pretemporada contra Unión La Calera de Chile. A su vez, Felipe Peña Biafore, que puede desempeñarse en esa zona del campo de juego, fue cedido a préstamo a Arsenal de Sarandí. Panorama complicado.

Los posibles fichajes

Todo parecía indicar que River se había retirado del mercado de pases. Sin embargo, la mencionada lesión de Bruno Zuculini hizo cambiar el panorama de forma clara y contundente. Es que, ahora, en la cúpula dirigencial del conjunto Millonario ya barajan la posibilidad de concretar alguna incorporación para la zona central de la mitad de la cancha.

Así las cosas, el primer nombre propio que apareció en escena fue el de Santiago Hezze, volante central de apenas 21 años de edad que está deslumbrando con la camiseta de Huracán y que ya es seguido de cerca desde el fútbol europeo. A su vez, River podría hacer un intento para recuperar del préstamo al propio Peña Biafore.

Los recuperados

No todas fueron malas noticias en las últimas horas para River. Por el contrario, antes de conocerse la dura lesión de Bruno Zuculini, el cuerpo técnico que encabeza Martín Demichelis había gozado con la novedad de la recuperación completa de dos jugadores muy importantes del plantel profesional como David Martínez y Agustín Palavecino.

De hecho, ambos futbolistas ya pudieron entrenarse a la par del grupo por lo que, salvo algún imprevisto, estarán a disposición para el encuentro del próximo domingo frente a Argentinos Juniors. Cabe destacar que el zaguero podría ingresar en reemplazo de Enzo Díaz, mientras que el volante es una opción para la mitad de la cancha.

Operación renovación

Uno de los jugadores juveniles que empezó a ser tenido en cuenta de forma clara por Martín Demichelis es, sin ningún tipo de dudas, Franco Alfonso. Después de impactar en las divisiones inferiores, el extremo del equipo Millonario comenzó a tutearse con el primer equipo de River. Y su proyección parece ser realmente alentadora.

De hecho, Alfonso ya tuvo minutos en el comienzo de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y en la directiva de River empezaron a moverse rápidamente para renovar el contrato del jugador, el cual se extiende hasta diciembre de este año. Además, la idea es aumentar su cláusula de rescisión, la cual pasaría de 15 a 25 millones de euros.

Quiere dirigir a River

Martín Demichelis acaba de aterrizar en River pero ya hay otros entrenadores que sueñan con desembarcar en el cuerpo técnico del equipo Millonario. Uno de ellos es Germán Burgos, arquero campeón de la Copa Libertadores de América con la escuadra del barrio porteño de Núñez que no es la primera vez que declara dichas intenciones.

"Yo sé que voy a pasar por River seguramente y también por la Selección Argentina. Yo no me pongo techos para nada y sé que hay tiempo. El fútbol te coloca a los componentes en su lugar, siempre es así. Si no es ahora, será el otro año, el otro año o el otro año", declaró el propio Burgos en medio de un podcast de 'Bendita Afición'.