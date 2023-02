En River Plate todavía perdura el malestar por lo que fue la dolorosa e inesperada derrota de este domingo bajo la órbita de la quinta fecha de la presente edición de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Es que, con el mismísimo Estadio Monumental de Núñez como escenario, el Millonario cayó frente al modesto Arsenal de Sarandí por 2-1.

En ese contexto, y, ya pensando en lo que será el partido del próximo sábado como visitante de Lanús, el combinado encabezado tácticamente por Martín Demichelis se enfocó de forma prioritaria siendo consciente de que ya no queda margen de error después de cosechar dos caídas en cinco encuentros. Y se vivió un lunes muy movido.

Se planifican cambios

Lo dicho: el cuerpo técnico de River no quedó nada conforme con el rendimiento del equipo en la mencionada derrota como local de Arsenal. Por ende, se vislumbran varias modificaciones de cara al duelo por la sexta fecha de la Liga Profesional, en el cual el Millonario tendrá que llevar a cabo una visita de riesgo a Lanús.

En ese contexo, cinco podrían ser las variantes aplicadas por Martín Demichelis. El exdefensor cuenta con chances de decretar los retornos de Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Nicolás De La Cruz, Santiago Simón y Miguel Borja al once titular. Podrían salir Leandro González Pirez, Enzo Díaz, José Paradela, Pablo Solari y Lucas Beltrán.

¿Por qué no jugó Simón?

Después de la derrota contra Arsenal, Martín Demichelis no se escondió y dio la cara en conferencia de prensa. Entre otras cosas, el director técnico de River se manifestó ante la ausencia de Santiago Simón, quien había sido la figura de los de Núñez en el duelo contra Banfield por el Trofeo de Campeones, marcando dos goles.

"Santiago Simón no jugaba desde octubre. El otro día metió dos goles desde afuera del área pero hoy sentí que Agustín Palavecino y Nicolás De La Cruz podían rodear mejor a Enzo Pérez. No salió. Santiago es más directo, profundo y menos defensivo", exteriorizó Demichelis, indicando la no titularidad y el no ingreso de dicho mediocampista.

El gesto de Peña Biafore

De forma un tanto polémica, Martín Demichelis tomó la determinación de mandar a préstamo a Felipe Peña Biafore a Arsenal de Sarandí. Y, este domingo, en el mencionado cruce entre River y los del Viaducto, el mediocampista fue la gran figura que tuvo el equipo comandado por Carlos Ruiz, que se despachó por 2-1 en el Monumental.

En ese contexto, Peña Biafore tuvo un muy buen gesto con los hinchas de River después de ser reconocido como el hombre más destacado de la jornada. ¿Qué hizo? Se dirigió hacia la zona de plateas y estuvo varios minutos tomándose fotografías con los hinchas del Millonario, quines no se olvidaron de él y quienes lo pidieron de vuelta.