River Plate parece haber pasado la página luego de la dolorosa y sorpresiva derrota por 2-1 como local de Arsenal de Sarandí. Es que el Millonario cuenta con varios compromisos importantes por delante y no puede darse el lujo de seguir lamentándose. Por ello, los trabajos para recuperarse lo más rápido posible no se detienen ni por un momento.

El próximo sábado, River visitará a Lanús por una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Y, el miércoles 8 de marzo, se producirá el debut de los de Martín Demichelis por la Copa Argentina. Así las cosas, los del barrio porteño de Núñez vivieron una jornada muy agitada y con varias novedades, aunque algunas mejores que otras.

Cambio inesperado para el debut por Copa Argentina

Estaba todo dado y confirmado para que la presentación de River en la presente edición de la Copa Argentina se lleve a cabo el próximo miércoles 8 de marzo con el Estadio San Juan del Bicentenario como escenario. De hecho, la propia organización había oficializado este encuentro entre el Millonario y Racing de Córdoba. Pero todo cambió.

En las últimas horas, y, en medio de tensiones en dicha provincia, se confirmó que, finalmente, el partido no se jugará en San Juan. Es decir, que, a una semana del mismo, todavía no se sabe dónde se desarrollará. Por lo pronto, los estadios de Colón de Santa Fe y Newell's Old Boys de Rosario son los que pican en punta para transformarse en la sede.

Los tres recuperados

En medio del malestar por la mencionada caída contra Arsenal de Sarandí y ante la inminente llegada de dos cotejos muy importantes como los de Lanús y Racing de Córdoba, los comandados estratégicamente por Martín Demichelis recibieron tres muy buenas noticias este miércoles, las cuales tienen que ver con lesiones que se dejaron atrás.

Los jugadores superaron sus respectivas complicaciones físicas y pudieron entrenar a la par del grupo fueron Emanuel Mammana, Franco Alfonso y Matías Suárez. La recuperación más destacada es la del último de los mencionados, ya que el experimentado delantero viene lidiando con problemas realmente severos desde hace rato.

Baja por fiebre

Pero no todas fueron buenas noticias para River con respecto al estado de los jugadores en torno a las recuperaciones de Emanuel Mammana, Franco Alfonso y Matías Suárez. Es que uno de los futbolistas que se han transformado en piezas muy importantes para el cuerpo técnico fue baja en el último entrenamiento y es duda para el sábado.

Nos referimos a Jonatan Maidana, experimentado defensor central de la entidad del barrio porteño de Núñez, quien tuvo que abandonar la práctica de este miércoles como consecuencia de un cuadro febril. De esta manera, resta esperar para comprobar la evolución del zaguero para ver si podrá estar a disposición en el cotejo contra Lanús.