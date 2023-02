River Plate ya no puede seguir pensando en lo que sucedió el fin de semana pasado cuando superó a Tigre, como visitante, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Es que al equipo de Martín Demichelis se la aproxima otro compromiso absolutamente determinante, el cual se desarrollará este miércoles en Córdoba.

Con el estadio Mario Alberto Kempes como escenario, el Millonario se encontrará frente a frente con Banfield buscando un lugar en la gran final del Trofeo de Campeones contra Boca Juniors. En ese sentido, los del barrio porteño de Núñez vivieron una jornada de martes bastante agitada, con algunas buenas noticias y otras novedades un tanto amargas.

Dura lesión

Héctor David Martínez había dejado atrás una severa lesión que lo había marginado de los campos de juego durante mucho tiempo. Inclusive, ya se habia puesto a disposición del cuerpo técnico y podía llegar a ser titular en alguno de los próximos duelos. Pero, este martes, se resintió de dicha complicación física y deberá ser operado.

Según informó el propio conjunto de Núñez a través de las redes sociales, el marcador central sufrió una recaída de su tendinopatía rotuliana de rodilla derecha. Por ende, tendrá que ser intervenido nuevamente y deberá afrontar una rehabilitación que demandará entre cuatro y seis semanas. Otra baja sensible para Demichelis.

Los convocados

Este martes, Martín Demichelis le puso punto final al misterio y confirmó la lista de convocados para el partido contra Banfield por el Trofeo de Campeones. En esta designación del entrenador hay apariciones más que esperadas pero también ausencias que siguen preocupando a todos y cada uno de los hinchas del elenco Millonario.

En el listado de convocados se encuentra Paulo Díaz, el defensor central chileno que ya dejó atrás su lesión. Por el contrario, no estará Héctor David Martínez, quien acaba de sufrir una recaída, y tampoco Emanuel Mammana y Nicolás De La Cruz, quienes deberán seguir esperando para poder llevar a cabo sus respectivos retornos.

Fontana sigue siendo rechazado

Un jugador que se encuentra entrenándose por su cuenta debido a que no es tenido en consideración por Martín Demichelis es Agustín Fontana, delantero que llegó a River de forma polémica y que no cumplió, ni por asomo, con las expectativas generadas en ese momento. De hecho, el exjugador de Banfield no puede ser ubicado en ningún sitio.

River agotó todas las instancias para ubicar a Fontana en Argentina y en Sudamérica, pero ninguna propuesta fue aceptada. Así las cosas, los directivos del Millonario trataron de colocar al artillero en Medio Oriente, pero tampoco recibieron el visto bueno de ninguno de los combinados contactados, por lo que, por el momento, el jugador seguirá en Núñez.

La recuperación de Kranevitter

A fines del mes de diciembre, poco tiempo después de concretar su anhelado regreso a River, Matías Kranevitter sufrió una severa lesión durante el amistoso contra Unión La Calera. Se trató de una fractura de tobillo que marginó al mediocampista central durante un tiempo prolongado, el cual se extendería hasta el mes de abril.

De todas maneras, la evolución del nacido en la provincia de Tucumán está siendo realmente interesante y esos tiempos podrían acortarse. De hecho, el propio jugador de River compartió, a través de las redes sociales, un video en el que se lo puede ver trabajando en la bicicleta, ya en mejores condiciones que hace algunas semanas.