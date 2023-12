“Cierren los ojos e imagínense si nos hubiese pasado. El dolor que estaríamos sintiendo en este momento…”, comenzó diciendo Marcelo Gallardo a una multitud de hinchas de River en 2021, como parte del festejo por el tercer aniversario de la final de Copa Libertadores ganada a Boca en Madrid.

Allí cortó la frase para Rodolfo D’Onofrio ahora que son cinco los años cumplidos desde aquella conquista que será eterna. Tratando de no vibrar, de no sentir en el corazón que con él como presidente River ganó “la final más hermosa del mundo”, fue invitado en una entrevista concedida al Diario Olé a imaginar cómo hubiese sido perder aquella definición en el Santiago Bernabéu.

“No lo hubiese soportado. Volver con la cabeza baja en un avión… Yo en ese momento pensaba en ellos, en lo duro que habrá sido para Angelici y para todos. Así como es imborrable para nosotros, es imborrable para ellos. De hecho, un ex presidente de Boca dijo que se iban a acordar de ese partido durante 20 años. Y yo siempre trato de no hacerle olvidar: ahora faltan 15, ja”, respondió.

D’Onofrio, que reconoció que utiliza como frase de cabecera el “cierren los ojos de Gallardo”, también rindió homenaje a otra contundente aseveración del entrenador más importante en la historia del club. “No existe nada más que esto”. Consultado sobre si certificaba esa definición, aseguró: “¡Obvio! ¡Yo más no puedo pedir! Si me faltaba un broche de oro, era ganar esa Copa contra Boca. Si al nacer hincha de River te preguntaran qué es lo querés, la respuesta de todos sería ganarle la final de la Libertadores al clásico rival. Y se me dio. Me di el gusto de mi vida”.

Gallardo en palabras de D’Onofrio

El expresidente de River fue invitado a definir a Marcelo Gallardo y no ahorró palabras para describir todo lo que significó en su largo y exitoso ciclo como entrenador del club. “Gallardo es un gran líder. Un líder que logra convencer a todos. La verdad, no sé cómo los jugadores aguantaron el entrenamiento tantos años, porque los tenía con una picana, los llevaba siempre al límite. Todo ese convencimiento y ese trabajo nos hacía pensar que era imposible perder”, dijo.

Y agregó: “Por eso le ganamos a Boca. Por eso y porque la unidad de ese grupo era inigualable. Con ese equipo me animaba a jugar la final 10 veces más, que no quede ninguna duda. Cada 10 partidos, nos podían haber llegado a ganar uno. ¡Los eliminamos de todos lados! Y mirá que nos pasó de todo. Nos hicieron la vida imposible para poder ganar copas. El gas pimienta, los 25 tiros libres de derecha a izquierda para ver quién hacía un gol de cabeza en el 2019 en La Bombonera…”.

El ida y vuelta con los hinchas

El expresidente aseguró que no hay un día en que los hinchas de River no le agradezcan e incluso dio detalles de algunos intercambios curiosos con los de Boca. “Me pasa algo increíble: muchos hinchas de otros clubes, incluso de Boca, se me acercan y me dicen “D´Onofrio, lo felicito, junto a su gente usted hizo algo increíble”. Y cuando voy al Monumental es tremendo. Y con el pulover rojo, ni te cuento.”.