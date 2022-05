Con Julián Álvarez a punto de marcharse hacia el Manchester City, River comienza a pensar un nuevo esquema y pone sus fichas en las nuevas figuras que surgen. Enzo Fernández es sin lugar a dudas el apuntado por todos y Marcelo Gallardo lo ve como el futuro. Aunque claro, no es el único que lo observa con atención...

Con un gran posicionamiento en la cancha, un pase filtrado muy importante en el Millonario y una llegada al área que lo llevó a ser de los mediocampistas más goleadores del país, Enzo Fernández pide a gritos un lugar en la Selección Argentina. Y en Europa ya hay varios interesados.

Alarmas en River: directivos de un grande de Europa irán a ver a Enzo Fernández

Tal como contaron varios allegados al club de Núñez, Rui Pedro Braz, el director deportivo de Benfica, ocupará una butaca en el Monumental con ideas de llevarse a Portugal más información del volante que quieren varios. El ex Defensa y Justicia será titular y ya habría tomado una decisión en cuanto a su futuro cercano.

Según confirmó Nicolás Distacio, periodista del día a día de River, aseguró que "el jugador dijo: 'Yo ahora no me voy. Termino la Libertadores con River y me juego la chance de ir al Mundial aquí en la Argentina. Si quieren en diciembre vamos para adelante".

Por otra parte, Benfica no es el único que pretende sus servicios. Sondeado por el Milan, en carpeta en el Manchester United y con algunos rumores del Real Madrid dando vueltas, Enzo es el próximo futbolista a vender por una cifra millonaria en el club de Núñez.

