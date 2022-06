La posibilidad -por más mínima que sea- de que Luis Suárez se ponga la camiseta de River llena de ilusión a todos los hinchas. La comunicación directa con Enzo Francescoli existió y todos sueñan con que sea el reemplazante de Julián Álvarez. Si bien desde adentro tratan el tema con cautela, saben que es difícil pero no imposible.

Desde lo económico, las dificultades no son tan altas como muchos pueden imaginar: el Millonario no tendría que pagar nada por su pase, aunque sí hacer un esfuerzo con su salario. Sin embargo, su Lucho accede a llegar a Núñez, lo hará sabiendo que es imposible ganar lo que gana en el Viejo Continente. ¿Hay chances?

Según informó Diario Olé, la primera respuesta del atacante es la que hizo pública hace un tiempo: la prioridad sigue siendo quedarse en Europa. El Pistolero también agradeció el interés de River y, si bien no es el plan "A", no deja de ser una opción.

De eso se tiene que aferrar el Mundo River si quiere soñar con Luis Suárez. El delantero no dio un "no" rotundo y no descarta ponerse la banda roja. Sin embargo, más aún pensando en Qatar 2022, mantenerse en el alto nivel europeo es su principal objetivo.