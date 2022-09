River viene de ser derrotado de local 1-0 a manos de Talleres de Córdoba por la fecha 21 de la Liga Profesional, y Marcelo Gallardo, por sexta vez en lo que va del campeonato, suspendió su conferencia de prensa.

Al entrenador se lo notó golpeado tras la caída agónica ante el equipo cordobés. Se fue aplaudido pero en silencio, sin dar la cara ante la prensa, que lo estaba esperando.

¿En qué partidos Gallardo suspendió sus conferencias de prensa?

Huracán 3-2 River | Fecha 6

River 0-2 Godoy Cruz | Fecha 7

Vélez 2-2 River | Fecha 8

Independiente 0-1 River | Fecha 12

River 1-1 Tigre | Fecha 16

River 0-1 Talleres | Fecha 21

¿Por qué Marcelo Gallardo suspende sus conferencias de prensa?

La teoría de que Gallardo no habla cuando pierde o empata ya fue descartada puesto que tampoco habló en la fecha 12 a pesar de haber derrotado a Independiente por 1 a 0. A su vez, también queda inválida la idea de que no da declaraciones en partidos que se juegan en condición de visitante, ya que, por ejemplo, contra Boca (visitante) sí habló, y con Godoy Cruz, Tigre y Talleres (local), no lo hizo.

En conclusión, los motivos de la suspensión solamente los sabe Gallardo pero se intuye que no habla cuando está enojado y/o disconforme con el rendimiento del equipo. También, tal vez, para no decir cosas de las que luego se pueda arrepentir.