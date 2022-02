Terminó el mercado de pases en Argentina definitivamente y ya están claros los planteles de todos los equipos del fútbol nacional, al menos hasta mitad de año, donde se abrirá nuevamente. Y si hay algo que marcó a fuego a casi todos los clubes de la Copa de la Liga Profesional en referencia al periodo de traspasos es que en muchos de ellos se dieron regresos de ex jugadores con gran pasado en cada equipo.

River no quedó exento de ésto, sino que todo lo contrario. Fue uno de los grandes protagonistas de dicha manera de reforzar el plantel, concretando el retorno de Juan Fernando Quintero, Emanuel Mammana y Leandro González Pirez junto a los 4 refuerzos adicionales que arribaron.

Todos ellos manifestaron lo mucho que extrañaban el Mundo River al haberse marchado y por eso decidieron regresar, incluso resignando dinero de otros clubes o rechazando ofertas más grandes económicamente. Y claro está que no son los únicos que piensan esto sobre el retorno al Millonario, sino que son varios también los que ansían hacerlo y coquetean con frecuencia con su retorno.

Sebastián Driussi es uno de ellos, quien en cada oportunidad que tiene, manifiesta su amor por River y sus ganas de regresar. Hasta en más de una ocasión se puso en evaluación la posibilidad de su vuelta. En ese contexto, el Vicepresidente de River -Matías Patanián- dejó en claro las posibilidades a corto plazo de su retorno.

En diálogo con Radio Late 93.1, afirmó: "No tengo la menor duda de que hay muchos jugadores que están afuera que van a volver en un tiempo a River". Sin embargo, lejos de ilusionar a los hinchas del Millonario con una posible vuelta cercana de Driussi, aclaró que la manifestación de sus ganas por regresar no reflejan la realidad, ya que no han hecho ningún acercamiento: "No vamos a despertar ninguna expectativa. Hay que ser prudente y respetuoso de cómo cada uno de ellos quiere hacer su carrera".

Por último, Patanián defendió a Driussi de algunas críticas que le habían llovido hace escasos meses, donde por su insistencia de regresar pero la imposibilidad de hacer, lo comenzaban a tildar de "vendehumo", pero ante eso, el Vice exclamó: "Tampoco es un jugador que se haya ido hace tanto tiempo, y ya la gente demanda su vuelta, y no es así. El amor por River los hace declarar, y no demagógicamente, que quieren volver. Es muy valorable. Estamos contentos con eso. Es lo primero que dicen cuando se van, y suena muy genuino, pero la gente confunde una expresión de deseo con una real posibilidad, se genera una expectativa que después no se termina llevando a cabo". Por lo afirmado, la vuelta de Driussi a River tendrá que esperar un poco más.