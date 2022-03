En la antesala al Superclásico, donde River recibirá a Boca, hubo un particular pedido por una figura que tiene Gallardo. ¿Podrán retenerlo hasta el año que pidieron?

El mundo River está ansioso por el inicio de la edición 213 del Superclásico frente a Boca, que tendrá la particularidad de que los dirigidos por Battaglia, por primera vez en su historia, utilizarán una camiseta alternativa en un encuentro por los puntos frente al rival de toda su vida. Pero si de situaciones extrañas hablamos, también hubo una en los pasillos del Monumental.

Para Gallardo es una fija dentro del equipo titular y, excepto que sufra una lesión o suspensión, no saldrá del campo de juego. Claro, al entrenador más ganador de la historia del Millonario le rindió en cada ocasión que hubo, y ahora se ilusionan con que pueda continuar por un muy largo tiempo. Si bien los directivos le renovaron el contrato hace algunos meses, el padre de Paulo Díaz se mostró optimista con la continuidad de su hijo.

“En River, Paulo está en el patio de su casa y Argentina es su casa. Ojalá que siga mucho tiempo”, aseveró Ítalo, el progenitor del zaguero central chileno que tiene el conjunto de Núñez. Pero cuando se le preguntó por cuánto tiempo más lo quisiera ver a Díaz con la banda roja cruzando el pecho, sorprendió a propios y extraños: “Hasta el 2030, al 2040. Si me preguntás, no me gustaría que saliera de River, está en un equipo muy grande”, resaltó en diálogo con Cómo Te Va.

Lo curioso de la respuesta de Ítalo Díaz es que su hijo culminaría su estadía en el Millonario, según su pedido, a los 46 años. A pesar de que sería muy complejo que, profesionalmente, pudiera alcanzar dicha edad en un buen nivel, el padre del defensor no pudo contenerse con los halagos hacia el ex Palestino y San Lorenzo: “Me da mucha alegría verlo a Paulo en el Monumental, con el estadio lleno y que aparezcan los aplausos cuando hace algo bien”.