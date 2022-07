Con vistas al partido de la CONMEBOL Libertadores, desde la cuenta de Twitter de River enviaron un particular mensaje.

El particular mensaje de River en la previa ante Vélez: "Va a ser..."

River está herido. No encuentra el rumbo futbolístico grupal ni individual. Antes, si lo colectivo no funcionaba, allí estaban los Enzo Fernández, los Julián Álvarez o los Nicolás De la Cruz para salvar al elenco comandado por Marcelo Gallardo. Incluso, los Juan Fernando Quintero. Pero en los últimos partidos, no hubo respuestas.

Después de la durísima derrota que sufrieron a manos de Huracán, en Parque Patricios, los futbolistas del Millonario buscan cambiar el chip de cara al choque que tendrán este miércoles, desde las 21:30, frente a Vélez. Y esta vez será ante toda la hinchada riverplatense, ya que el partido se disputará en el Monumental.

Con vistas a remontar la serie y poder superarla, desde la cuenta oficial de Twitter que posee la institución de Núñez, iniciaron la semana con un particular mensaje, sobre todo, bancando a los jugadores y dándole todo su aliento. "Va a ser diferente. Jugamos en nuestra cancha, con nuestra gente, con nuestro empuje", escribieron sobre una foto sonriente de Gallardo.

En el Millonario saben bien que el aliento de sus hinchas es algo primordial, y sobre todo en este tipo de instancias, donde el equipo saca una vida extra y reluce la mística que creó el entrenador para estos partidos. River piensa en Vélez, y con el aliento que no faltará en el Antonio Vespucio Liberti.