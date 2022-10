Se vienen semanas atípicas en el Mundo River. Una vez culminado el semestre deportivo, la dirigencia del Millonario tendrá que elegir a un entrenador, algo que no sucede desde hace 8 años y medio cuando Enzo Francescoli fue a buscar a Marcelo Gallardo. Son varios los nombres que aparecerán en este tiempo.

El propio Jorge Brito dijo que se tomarán su tiempo para elegir bien. El contrato del Muñeco se termina el 31 de diciembre y recién estamos a mediados de octubre, por lo que hay varias semanas para tomar la decisión. Dentro de los candidatos que surgieron en estas primeras horas tras la noticia, hay uno que ya estaría descartado.

La información la dio Nicolás Distasio en ESPN F10, cuando iban repasando uno por uno los directores técnicos que estaban en el radar. Cuando apareció en imagen Marcelo Bielsa, el periodista fue contundente: "Gusta y mucho, pero alguna vez que se le consultó respondió dijo que en Argentina no dirige y, si existiera la posibilidad, lo haría en Newell's. Él se descarta".

Además, cabe recordar lo que dijo Brito el viernes, imaginándose más a un DT del riñón riverplatense: "Los DTs más exitosos de la historia de River han venido del club y claramente les da una ventaja, pero eso no impide que pudiera no serlo. Me cuesta imaginármelo, pero no creo que sea una condición".