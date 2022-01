A pesar de que restan pequeños detalles para que Julián Álvarez sea transferido al Manchester City, todos los fanáticos del Millonario están ilusionados con el equipo que se está gestando para ir tras la tan ansiada Copa Libertadores, certamen que se le viene negando al equipo de Gallardo desde que se consagró en 2018.

Con las incorporaciones de Pochettino, Mammana, González Pirez y Quintero, las expectativas crecieron por demás. Pero eso no fue todo, ya que para el ex director técnico de la Selección Argentina Sub 20, Fernando Batista, River logró una excelente contratación con Esequiel Barco.

El Bocha tuvo a Julián Álvarez y al flamante refuerzo del Millonario en la Albiceleste, y fue contundente con su pensamiento respecto a lo que podrán dar como dupla de ataque: "Pueden armar una muy buena sociedad. Esequiel juega a lo que quiere el Muñeco y es ideal para su esquema".

Más allá de la ilusión de quien hoy se encarga de acompañar a José Néstor Pékerman en la Selección de Venezuela como asistente técnico, no puede dejar de sorprenderse por el nivel que tiene el Araña y por los 27,5 millones de dólares que abonará el City para llevárselo a la Premier League.

"En un año de Mundial es importante que tenga continuidad. Tiene un modo de adaptación rápida y es muy inteligente. Todavía no tocó su techo", indicó. Y, en diálogo con Radio Mitre, añadió que "es muy competitivo y un grandísimo jugador. Julián tiene mucho más para dar porque es un chico joven. A su edad, aún no está en su plenitud".