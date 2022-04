A pesar de haber hecho un gran mercado de pases a principios de 2022, la ida de Julián Álvarez y la definición de los torneos más importantes de la temporada harán que River se vea obligado a volver a "pelar" la billetera para hacerse de grandes nombres en junio. Enzo Francescoli, Secretario Técnico del club, fue entrevistado en Italia y respondió consultas acerca de futuras transferencias.

El ídolo del Millonario dialogó con el portal FC Inter News y fue interrogado por la posible relación que tendrá River con el Nerazzurro en el próximo mercado. En primera instancia, Enzo negó conversaciones con la institución italiana por el pase de Fabrizio Angileri. El lateral había sido vinculado con el conjunto de Simone Inzaghi, una vez finalice su contrato con La Banda, pero el ST del club de Núñez declaró: "No hay mucho que decir, nadie me ha hablado del tema".

Francescoli también fue consultado por los rumores relacionados a un posible regreso de Alexis Sánchez a River luego de su última etapa en la temporada 2007-28, donde fue campeón del Torneo Clausura bajo el mando del "Cholo" Simeone. "Eso no es cierto, no sé quién lo dijo", respondió Enzo con total contundencia para desmentir las distintas versiones.

"Esta es la primera vez que escucho esto, sinceramente no sé de dónde salió todo esto. Nadie me habló. Yo no soy responsable si alguien habla, pero esto no es agradable ni para un lado ni para el otro", volvió a exclamar el dirigente del Millonario que niega por completo cualquier conversación con el delantero chileno. Sánchez no continuaría en el Inter y las esperanzas del hincha de River crecieron, pero la palabra de Enzo los bajó a tierra.