Aunque Oscar Ruggeri no apunta el grueso de las críticas contra Martín Demichelis por la imagen apática que volvió a mostrar River en la derrota de este jueves ante Deportivo Riestra, sí dijo estar convencido de que con el actual plantel no tendrá ninguna opción de conquistar la Copa Libertadores, objetivo que el propio entrenador reconoció en rueda de prensa que es el primordial.

Según el exdefensor del Millonario y la Selección Argentina, campeón mundial en 1986, Al equipo le faltan futbolistas con personalidad, con rebeldía para poder contagiar a los demás y voz de mando para marcar desde dentro de la cancha una orden o necesidad de reaccionar. Eso mismo dijo haberle expresado a Jorge Brito, presidente del club, como necesidad en el mercado de pases.

“River no tiene equipo para meter. ¿Qué hizo Boca? Trajo a Medel porque tiene esto. Sin jugadores de carácter, la Copa (Libertadores) no la podés ganar. Por eso yo hablé con el Presi (Jorge Brito). Le dije ‘si no te traés un central, un cinco y un nueve que te den tranquilidad’… Me dijo que están buscándolo, pero que no es sencillo“, contó Ruggeri en ESPN F90.

Más allá de las tres posiciones específicas que le pidió reforzar al presidente del Millonario, demandó que tanto este como Enzo Francescoli en su rol de director deportivo realicen en persona las gestiones para dar con esos futbolistas de jerarquía y personalidad capaces de cambiarle la cara al equipo.

Ruggeri no cree que Demichelis sea el principal responsable del mal momento de River.

“Yo me voy a Portugal, me siento con Otamendi y que me diga en la cara que no viene. Tiene que ir a hablar el presidente o Enzo, que se te pone adelante y es difícil decirle que no, así tan rotundo. Si me dice que no, vengo, hago una conferencia y cuento que Otamendi me dijo que no volvía a la Argentina”, planteó.

Para Ruggeri, la responsabilidad es de los jugadores

Según Oscar Ruggeri, los futbolistas han tenido una responsabilidad mucho mayor a la de Martín Demichelis en los últimos tropiezos del equipo que provocaron el descontento del grueso de los hinchas. “El técnico me gusta y lo veo sólido. Hay que ir a buscar jugadores con carácter”, expresó. Y agregó: “Habló con todos (los dirigentes) y ellos están contentos con Demichelis”.

Panfletos contra Demichelis en el Monumental

Tras la derrota 2-0 ante Deportivo Riestra, el Estadio Monumental amaneció este viernes con panfletos que pidieron por la renuncia de Martín Demichelis al puesto de entrenador.