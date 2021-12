En el ambiente futbolístico, más de uno elogió al River de Gallardo, pero nadie esperó que lo hiciera un ex campeón con Boca.

Los elogios al River de Gallardo venían siendo recurrentes, pero se extendieron luego de que arrasaran con la Liga Profesional. Y si bien hubo análisis de varios lados, nadie se esperaba que un ex Boca, con muchísimo arraigo por la azul y oro, endiosara al Muñeco.

Para los hinchas del Millonario, que aún no haya detalles respecto a la continuidad de Gallardo y sigan esperando una definición, es un constante dolor de cabeza. Sin embargo, inflaron el pecho cuando, uno de los tantos futbolistas que quedaron en la historia dorada de Boca por conseguir un campeonato, llenó de elogios al entrenador de River.

"Me parece que hay que agarrar todos los años que estuvo en River, desde el primero hasta el último, anotar todo y mostrar como es una forma exitosa de hacer un proyecto. Todos los técnicos de acá de Argentina tiene que aprender de él y tienen que copiar su manera de trabajo, de llevar un grupo y a un club", manifestó Pablo Migliore, en diálogo con TyC Sports.

Y el ex Boca, que actualmente se desempeña como entrenador de arqueros en Deportivo Español, explicó cómo es que el Muñeco consiguió tantos galardones en el Millo: "Gallardo maneja River, lo maneja él. Eso es muy difícil. Es muy difícil estar en todo, le tenes que entregar la vida al club y él lo hizo. Hoy tiene sus frutos". Sin embargo, no todo fue elogio por parte del ex Boca hacia el Muñeco: "Ojalá que se vaya de River. Basta. En algún momento se tiene que ir", manifestó entre risas.