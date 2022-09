Resulta muy extraño ver a River atravesar un presente como el actual. Los comandados por Marcelo Gallardo no hilvanan un buen juego, se los nota dubitativos, faltos de confianza y eso los lleva a perder consecutivamente. A lo largo de todo el año se los encontró con estos síntomas, y lógicamente preocupó a más de un hincha.

Hubo muchos de esos fanáticos que bancaron al equipo, sobre todo porque confían en que Gallardo tiene las condiciones necesarias para poder revertir la situación, y entienden que hay varios jugadores que no están aptos para vestir la camiseta del Millonario. Pero después de varios golpes, en el último partido frente a Banfield se escucharon algunos reclamos que llegaron desde las tribunas del Monumental.

Así como hubo parte del público que se quejó del momento que atraviesa River, también llegaron las críticas por parte de quienes fueron campeones en la institución, que tienen los palmarés necesarios como para poder ser portavoz del fenómeno riverplatense. Y así fue como Leonardo Astrada, ex capitán, entrenador y compañero del Muñeco, lo dilapidó por el presente.

“Hoy River no compite porque es irregular y esa irregularidad no te da la confianza para conseguir ocho triunfos. Para mi está afuera del torneo”, manifestó el Negro en ESPN F360, donde oficia de panelista. Claramente, la actualidad del conjunto de Núñez no es la mejor, y hasta quienes alcanzaron la gloria con la institución están muy molestos por no ver una mejora. ¿Habrá respuesta de Gallardo?