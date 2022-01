Luego de la victoria por 3-0 sobre Platense, el entrenador confirmó que el Millonario tiene en mente conseguir un atacante para reemplazar a Julián Álvarez en este mismo mercado. Si no llega; ¿la solución está en casa?

Gallardo avisó que River no se "baja del mercado" y los cañones apuntan a un delantero

River volvió a jugar en el Estadio Monumental tras lo que fue la obtención de la Liga Profesional en el 2021 y pese a que el campo no estaba en las mejores formas, el equipo de Gallardo se floreó ante un superado Platense que fue víctima de algunos de los refuerzos del Millo. Jugadores que recién llegan al club y que podrían no ser los únicos.

Pese a que el Millonario se movió bastante en lo que va del Mercado de Pases, Marcelo Gallardo habló luego del amistoso por la Copa Ángel Labruna y confirmó los rumores sobre la búsqueda de un delantero: "No nos bajamos del mercado pero estamos viendo alternativas. No vamos a traer por traer, sino en posiciones puntuales", soltó.

Con el objetivo de ir fogueandolo para que se gane el lugar luego de la partida de Álvarez, el Muñeco comentó que busca jugadores versátiles, que entiendan el juego y no den referencias ya que "necesito ese control y variedad del juego para que se muevan con libertad pero con una idea clara, que es el control de pelota, perfiles y la posibilidad de ser dinámicos y llegar con gente al área".

Sin embargo, y pese a que en unos meses la delantera podría quedar con pocas variantes, Marcelo Gallardo no se desespera: "Si coincide y es viable, llegará, o si no seguiremos con ésto", soltó ante lo que él considera una "población de jugadores bien armada y diseñada".

De esta manera, el técnico no solo confirmó que River seguirá en el Mercado sino que también afirmó que no sería un problema no traer a nadie ya que podría tener en su equipo a una alternativa que ayer jugó con ese rol, Jorge Carrascal: "Hace tiempo que lo pienso, que lo vengo analizando".

Sin lugar a dudas, Carrascal es uno de los protegidos de Gallardo ya que genera "una expectativa que otros no". Sin embargo, sabe que "ha sido un jugador que su talento no ha podido explotarlo con continuidad", pero el entrenador de River continúa confiando ya que "tiene todos los condimentos para desequilibrar".