En tierras santafesinas, los comandados por Marcelo Gallardo retornaron a la victoria y lo hicieron con una goleada sobre Unión por 5-1. River estaba con muchísimas dificultades para convertir, dado a que en los primeros tres encuentros no hizo goles y todo se tornaba oscuro.

Después de un gran cambio de aire, y de poder trabajar en diferentes aspectos que le otorgaran soluciones, el Muñeco reveló su mítico secreto para poder sacar a River de una situación en la que lo vio muy pocas veces. Y ahora los hinchas celebran la recuperación.

Además de haberse mostrado muy contento por el gol que convirtió Braian Romero, quien tenía el arco cerrado y no anotaba desde el pasado 13 de marzo en la goleada ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, de quien sostuvo que "como conductor de grupo hay que acompañar las rachas negativas, trabajar y observar comportamientos. Romero siempre entró con voluntad y ganas de convertir. Yo tengo que hacer que mis jugadores se sientan respaldados", el entrenador fue categórico con lo que trabajó para salir del pozo.

"No quería perder la calma por no haber hecho goles en los primeros tres partidos y ahora no hay que desesperarse por haber hecho cinco. Se hacen evaluaciones muy rápidas, pero desde mi lugar yo tengo que tener tranquilidad", aseveró Gallardo en la conferencia de prensa que brindó en el estadio 15 de abril.

Por otra parte, y para justificar el ingreso de José Paradela en el once titular, Gallardo se mostró muy orgulloso: "Hoy buscamos soluciones y encontré respuestas en el equipo", resaltó. Además, añadió que para que Juan Fernando Quintero se gane un lugar desde el inicio "deberá buscar su mejor forma, la calidad siempre la tiene". Y cerró: "Hoy le tocó jugar 20 minutos y es importante para su proceso de recuperación".