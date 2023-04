Sorprendió mucho como alguien como Marcelo Gallardo, que estuvo en las primeras planas durante 8 años, bajó tanto su perfil desde la salida de River. El Muñeco se encargó de disfrutar de su vida sin responsabilidades laborales y ahora, casi 5 meses después, rompió el silencio para hablar de su futuro.

El entrenador dialogó con el medio The Athletic y fue claro sobre su futuro: “Estoy visualizando cuál podría ser el próximo paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club histórico porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi forma".

"Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar como estoy ahora”, expresó el Muñeco. ¿Aparecerá algo que le mueva el piso para retomar sus funciones como DT?

De esta manera, Gallardo dejó en claro que ya empezó a pensar en volver a dirigir, pero al mismo tiempo demostró que no tienen ningún apuro para que ese momento llegue. Su nombre ya aparece en la carpeta de varios clubes importantes. Es cuestión de esperar...