El referente del plantel del Millonario habló de las sensaciones del plantel en la última fecha del torneo y el título de Boca. "No pone contento que haya salido campeón", aclaró.

Ya pasaron algunos días de la consagración de Boca y las repercusiones de lo sucedido en la cancha de Racing continúan. Desde La Rural, donde fue exhibida la Copa del Mundo, fue Javier Pinola quien tomó la palabra y contó detalles de cómo vivieron puertas adentro esa victoria en Avellaneda.

“Sabemos cómo estamos en Argentina y que cada uno piensa y opina lo que quiera. No me voy a poner contento con que el clásico rival haya salido campeón, eso está clarísimo", explicó el referente de River y siguió: "Pero nosotros tenemos una filosofía, a lo largo de estos ocho años de Marcelo (Gallardo) creo que nos manejamos por un mismo camino, con una honestidad brutal siempre, con una filosofía, una idea y nosotros no nos íbamos a apartar de eso".

"Después se tejen conjeturas, se dice lo que se dice, pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Se definió en la última fecha, pero antes hubo muchas jornadas donde uno perdió puntos y otros ganó, y ahí se hizo la diferencia. De hecho, Rojas pateó bien el primer penal y Franco (Armani) no pudo hacer nada", aseguró.

Para cerrar, fue sincero: "Obviamente las sensaciones son raras. Nosotros hicimos lo que creíamos que era lo correcto porque fue lo que nos caracterizó durante todos estos años, después lo que pasó ya no quedaba en nosotros".