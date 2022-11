La novela de Juanfer Quintero y su continuidad en River apenas ha comenzado. El colombiano tiene contrato hasta fin de año y todavía no recibió la propuesta formal de la dirigencia para firmar un nuevo vínculo, a falta de que el jugador se encuentre con Martín Demichelis para saber si será tenido en cuenta o no.

"No es un secreto, ya lo he dicho anteriormente: mi prioridad siempre va a ser River. Siempre está mi disposición para River, pero es fútbol y esto pasa, ya sea que continúe o no. Lo más importante es el equipo, que River esté bien. Siempre he querido mucho a River, pero uno no tiene que forzar nada tampoco", expresó recientemente el volante cafetero en Radio Continental.

En ese contexto, los hinchas están atentos a cualquier movimiento que pueda haber y esta semana se desayunaron la noticia de que este miércoles será el último día para que el Millonario haga uso de la opción de compra para obtener la ficha de Juanfer Quintero, lo que encendió las alarmas ya que en Núñez no se movieron para ejecutarla.

Son dos las vías que puede utilizar River para asegurarse la continuidad del colombiano. La primera es abonar 2.5 millones de dólares para comprar el 50% del pase, mientras que la otra asciende a 4 millones de la misma moneda para quedarse con el 100% de la ficha de Quintero. ¿La activarán en estas horas o Juanfer se queda libre?