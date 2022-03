Imposible no motivarse: Ortega elogió a 2 jugadores de River antes del Superclásico

Se acerca el Superclásico del fútbol argentino y en River se respira un buen clima. El Millonario intentará ratificar su buen presente ante el rival de toda la vida, en un partido que tendrá el Monumental repleto. Hoy por hoy, el equipo de Marcelo Gallardo tiene varios puntos altos y el que se encargó de resaltarlo es Ariel Ortega.

El Burrito dialogó con TyC Sports y palpitó el encuentro ante Boca, rival con el que siempre mostró un plus en su época de futbolista. Además de decir que "gana River si Dios quiere", el ídolo del Millonario repartió elogios para dos de los titulares del equipo.

Uno de los ponderados fue Esequiel Barco, quien hace un par de semanas fue comparado con Ortega por Enzo Francescoli. "Ojalá a Barco le vaya bien y que deje todo el talento en la cancha el domingo. Está siendo muy importante", expresó el exjugador.

Por otro lado, el que se llevó la mejor parte fue Santiago Simón. "Me gusta mucho, creo que es un jugador importante que tiene un rendimiento muy regular, todos los partidos juega en un nivel alto y no pierde pelotas". ¡Como para no motivarse!

