Se fue de River antes del regreso de Marcelo Gallardo y confesó: "No pensé que podía llegar"

Con la salida de Martín Demichelis y el regreso de Marcelo Gallardo, River vivió dos libros de pases en uno. El Millonario tuvo muchos movimientos en el mercado y uno de ellos fue la salida de Esequiel Barco, que confesó que no esperaba la vuelta del Muñeco.

“Me tomó por sorpresa, no pensé que podía llegar a River. Pero me pone muy contento“, reconoció en ESPN y agregó: “Es un grandísimo entrenador, estaré eternamente agradecido con él hizo todo para llevarme a River. Espero que le vaya muy bien“.

Sobre la salida de Demichelis, también se mostró asombrado: “Es un grandísimo entrenador, una grandísima persona. Por ahí no se le estaban dando los resultados, pero él siempre trabajaba y dejaba todo por River. Ojalá le vaya bien en Monterrey”.

Además, habló de las incorporaciones que sumó el club tras su salida: “Estoy un poco al tanto por más que esté lejos, me quedé sorprendido porque River se reforzó con jugadores de muchísima jerarquía, campeones del mundo. Es algo muy lindo para el club, estoy contento por eso”.

“Van aportar muchísimo porque son grandísimos jugadores, le van a dar mucho a este River. Espero que disfruten al máximo porque es algo muy lindo estar en un club tan grande”, completó.

Cuántos millones recibió River por Barco

River embolsó 16 millones de dólares de parte del Spartak de Moscú, que supo comprar el ciento por ciento de la ficha del jugador a Atlanta United. Cabe recordar que el Millonario se había quedado con su pase en 2022 a cambio de 12 millones.

Los números de Barco en River

Esequiel Barco acumula 16 goles y 20 asistencias al cabo de 127 compromisos de carácter oficial con el conjunto Millonario.