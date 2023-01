Aún es incierto el futuro de Juanfer Quintero, pero el ex River dejó un mensaje encriptado. ¿Qué quiso decir?

En el mundo River aún continúan lamentando lo que fue la partida de Juan Fernando Quintero, quien no renovó su contrato y ahora está disfrutando de su Colombia natal a la espera de que un equipo le realice una oferta que lo convenza desde lo económico, como así también desde lo deportivo.

La salida del enganche significó un golpe muy duro para los hinchas, que aún siguen sin comprender cómo es que los directivos no lograron retenerlo. Sin embargo, fue el propio vicepresidente del Millonario, Matías Patanian, quien explicó los detalles.

"Hubiera sido mucho más fácil si Juanfer no era jugador libre. Es una lástima el conflicto suyo con el club chino porque podríamos haber comprado su pase. Juanfer tenía muchas ganas de seguir y nosotros teníamos muchas ganas de tenerlo. Es un caso especial y el contexto nos lo impedía. No es culpa de nadie y sabíamos que nos podíamos encontrar con esta dificultad", declaró Patanian en una rica charla con TyC Sports para tratar de dar una visión desde el lado económico que atraviesa el país y la verdadera razón por la que el 10 no continuó.

Ahora que Quintero no tiene equipo, se volvió a hacer presente en las redes sociales, donde en su cuenta de Twitter realizó una publicación con un emoji de un reloj de arena y puntos suspensivos. Los hinchas de River comenzaron a sacar conjeturas, ya que el tuit fue publicado minutos después de que Flamengo oficializara el precontrato con Agustín Rossi, que dejará de atajar en Boca.

Mientras crecen los rumores de su arribo al Mengão, Juanfer Quintero disfruta de su tierra, de su familia y también coquetea con la chance de llegar a Junior de Barranquilla, equipo que lo está tentando para que este año pueda disputar la CONMEBOL Sudamericana. ¿Dónde jugará?