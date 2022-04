Los elogios para Marcelo Gallardo ya dejaron de ser una sorpresa con el paso del tiempo. El éxito deportivo del Muñeco en River, la regeneración de una identidad y una metodología ejemplar en Sudamérica posicionaron al entrenador del Millonario como los mejores del continente y hasta llegó a sonar para dirigir a gigantes como Barcelona y Real Madrid.

El 2021 cerró a puro nerviosismo en Núñez. El oriundo de Merlo aún no había confirmado su continuidad al frente del Millonario y se temía por su salida, pero finalmente terminó renovando su contrato hasta diciembre próximo. La incertidumbre volverá a apoderarse de La Banda cuando se acerque el fin del 2022 y el Muñeco tenga que volver a decidir su futuro, ya que interesados no faltan para poder contratarlo.

En diálogo con LUN, el chileno Gonzalo Jara habló maravillas de Marcelo Gallardo y lo postuló para hacerse cargo de la Selección de Chile en el corto plazo. "A mí me gusta el 'Muñeco' por el convencimiento a sus jugadores y la forma que juega River. Puede ser más caro, pero va a tener a un entrenador que tiene una trayectoria, un respeto y una idea futbolística que le va a servir a la selección", expresó el dos veces mundialista con La Roja. Lo tiene bien claro.

Jara no solo propuso a Gallardo para el puesto que reciéntemente dejó vacante Martín Lasarte. "A mí me encantaría Beccacece. Trabaja muy bien. Yo tuve la mejor versión de Sebastián en la U también", le dijo el defensor a LUN. La Roja hoy no tiene DT y, luego de quedarse sin Mundial, tendrá que elaborar un plan para poder llegar a la cita grande de 2026. ¿Tendrán al Muñeco en carpeta?