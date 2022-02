Jugó un Mundial con Argentina y reveló que rechazó un llamado de Gallardo: "No era el River de hoy"

Un llamado de Gallardo es el arma más poderosa de River para cada mercado de pases. Aunque no pudo con todos: Ricky Álvarez, ex Vélez que tuvo su momento de gloria en Europa y jugó el Mundial 2014 con la Selección Argentina, contó que le dijo que no al Millonario.

"Me preguntaron si quería jugar en River", comentó el ex jugador del Inter. Y en diálogo con TyC Sports contó las razones por las que su respuesta a Marcelo Gallardo fue negativa. Hoy, desde su casa y alejado de las canchas, asegura: "Viéndolo ahora me hubiese encantado".

Ricky Álvarez reveló por qué rechazó un llamado de Gallardo

"Gallardo me quiso, me llamó el profe de River, Pablito Dolce. Yo justo había ido del Inter al Sunderland, me preguntaron si me gustaría, pero yo avisé que recién llegaba a la Premier League y era imposible", contó el zurdo y comenzó su explicación.

"No era el River de hoy, recién agarraba Gallardo. Viéndolo ahora me hubiese encantado que me dirija porque es un técnico que le saca mejor al jugador. Pero mi idea estaba en seguir en Europa, en jugar en la Premier League. Y además siempre tuve en la cabeza que cuando volviera al fútbol argentino quería que sea en Vélez", completó.