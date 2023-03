Tras las declaraciones del DT de River sobre lo que pasó en la Fortaleza, el entrenador de Lanús salió al cruce y contraatacó con todo: "Su antecesor no se sentaba en un trono".

Kudelka destrozó a Demichelis, lo comparó con Gallardo y lo ninguneó: "No lo conozco"

Sumado a la polémica que dejó la decisión de Darío Herrera, uno de los grandes temas que dejó el duelo entre Lanús y River por la Liga Profesional fue la declaración de Martín Demichelis sobre el estado del vestuario visitante del estadio, la falta de aire acondicionado y el desencuentro que tuvo con Frank Kudelka.

Declaraciones del DT de River que causaron mucho ruido y que fueron respuestas durante este lunes por un Kudelka muy indignado por la situación: "Decir lo del aire es como faltarle el respeto a los hinchas que hacen un esfuerzo enorme por el club. No había aire en toda la cancha, se había cortado", comenzó detallando.

Molesto por lo sucedido, pese a que afirmó lo contrario, Frank Kudelka fue durísimo con su par de River y no se guardó nada ante los micrófonos de F90 en ESPN: "No estoy enojado, no lo conozco", comenzó tirando el DT de Lanús antes de aclarar que se siente "dolido como persona" por los dichos de Micho.

Además, sin guardarse nada en el tintero, Kudelka fue por más y afirmó que Demichelis "tiene que tener cuidado con lo que dice" porque "maneja una ferrari". Metáfora que lo llevó a una comparación un tanto particular con Gallardo: "Nosotros esperábamos jugar contra River porque era una oportunidad para saludarlo".

Siguiendo con esta línea, el entrenador del Granate soltó que "Gallardo ganó absolutamente todo con River y no se sentía que estaba en un trono. Él se acercaba a nosotros, acortaba las distancias". Fuertes palabras que ya rebotan fuerte en el mundo del fútbol tras los dichos de Demichelis.