La final de la Libertadores en Madrid. Los mano a mano con Boca. La Sudamericana 2014. La Copa del 2015 vs. Tigres. Los recuerdos de Marcelo Gallardo quedarán grabados a fuego para siempre en el corazón de los hinchas de River. Aunque hay algo que sorprende aún más de su extenso paso por el club: el amor que sienten por él sus dirigidos...

Tras una emotiva despedida a Monumental repleto, en la que Enzo Pérez lo abrazó entre lágrimas y Juanfer Quintero hasta se animó a leerle una poesía, Rafael Santos Borré no quiso quedarse afuera de la fiesta. El colombiano, que fue el máximo goleador del ciclo Gallardo, le dedicó una carta desde Alemania.

Gallardo recibió las sentidas palabras de Borré, el máximo goleador de su ciclo en River

"Marcelo Gallardo para mi fue un entrenador de lo más importante en mi carrera, sino el mãs importante, porque me recibió en un momento crucial de mi carrera, en el cual estaba para potenciarme mucho o para perder mucho más la confianza que no habia tenido en mi primer paso en Europa", comenzó el colombiano que posteó su extensa carta en las redes.

Y continuó: "Yo creo que el utilizó los medios y el mensaje ideal parallegarme y para llegarle a un grupo de jugadores en el cuál se identificó perfectamente con sus ideas y también se identifico con su estilo de ver el fútbol, de ver la vida, de disfrutar de este deporte y asimilar cada circunstancia. Creo que ese tipo de persona, este tipo de entrenadores marcan mucho tu carrera, marcan mucho tu vida y, para mi, eso es lo que más me llamó la atención de Marcelo".

Para cerrar, el futbolista que actualmente juega la Bundesliga siguió con los elogios: "A pesar de ser un entrenador que me perfeccionó mucho como jugador, que me potenció y me enseño muchismas cosas, crea que la labor fundamental de un estrenador es enseñarle muchas cosas al jugador o llenarlo de muchos conceptos para mejorarlo. Siento que también me dio un ideal sobre como vivir este deporte, sobre como afrontarlo y sobre como saber sobrellevar todas las situaciones que conlleva el fútbol".