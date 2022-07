Mientras se espera la respuesta de Luis Suárez, que podría ser favorable si es que River supera a Vélez en la CONMEBOL Libertadores, un ex jugador del Millonario lo criticó sin pelos en la lengua.

La durísima crítica de un campeón con River por el arribo de Suárez: "No garantiza..."

Los hinchas de River están con la cabeza puesta en lo que será el partido frente a Huracán, como así también en la revancha frente a Vélez por la CONMEBOL Libertadores. A pesar de ello, no dejan de pispear lo que sucede con el mercado de pases y el posible arribo de Luis Suárez, que ya tiene fecha para responderle a los directivos.

Desde que se conoció el interés por el Pistolero, además de las confirmaciones de Jorge Brito y Marcelo Gallardo, respectivamente, se generó una revolució charrúa por el ex delantero de Barcelona. Y no es para menos, ya que el uruguayo llegaría para jerarquizar a un equipo que quedará muy sentido tras la salida de Julián Álvarez.

A pesar del gran revuelo que se generó, a lo largo de las últimas horas, hubo un jugador que supo vestir la casaca del Millonario, donde fue campeón, que se refirió a la negociación que llevan a cabo los dirigentes y a la posible incorporación. Pero su postura fue muy diferente a la de todos los hinchas.

“La llegada de Suárez no garantiza llegar a la final ni ganar la Copa Libertadores, hay que estar despierto y atento en cada serie”, destacó Cristian Nasuti en diálogo con Sintonía Monumental. Si bien el ex defensor campeón del Torneo Clausura 2004 y 2008 quiere reducir la ansiedad que se generó con el ex Liverpool, también fue muy prudente.

A pesar de que comparó la incorporación con lo que fue el ciclo de David Trezeguet, quien llegó a River para disputar la etapa más dura de la historia, el Tano puso un condicionante muy importante para que el Pistolero pueda rendir: “Si llega Luis Suárez lo compararía con el arribo de Trezeguet, le puede dar mucho a River como jugador y como persona, pero siempre dependerá cómo esté físicamente”, completó.