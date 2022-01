En River ya cuentan con cuatro nuevas incorporaciones, quienes ya se entrenan bajo las órdenes de Marcelo Gallardo en el tramo final de la pretemporada, pero en Núñez no aflojan y presentarán a dos refuerzos más. Elías Gómez se realizó la revisión médica este miércoles y Esequiel Barco lo hará en los próximos días, cuando reciba la habilitación de la MLS. No obstante, el Muñeco todavía tiene huecos por cubrir y el Millonario no se retira del mercado.

Además del lateral derecho, el DT de La Banda quiere sumar otro delantero al plantel tras la partida de Agustín Fontana y la posible salida de Federico Girotti. Con una gran inyección económica, producto de la venta de Julián Álvarez al Manchester City, River apunta todos los cañones a concretar la llegada de Valentín Castellanos a la institución. La última figura de la liga estadounidense había confirmado el contacto del CT del Millo y confesó: "A este River no se le puede decir que no".

El delantero argentino es el último gran anhelo que tiene Gallardo antes de que el mercado cierre sus puertas y, a priori, las diferencias económicas parecen ser grandes en las aspiraciones de la Secretaría Técnica para traerlo a Núñez. Sin embargo, se espera que a partir de la próxima semana haya un gran avance en la situación de "Taty". El libro de pases en Europa finaliza el próximo lunes y el único interesado real que tiene Castellanos en el Viejo Continente es el West Ham de la Premier League.De no llegar la oferta de los Hammers, el destino del jugador estará en América y crecerán las chances de que llegue a River.

De este lado del charco, quienes mostraron la intención de contratar al argentino fueron el Millonario y el Palmeiras. El conjunto brasileño tiene el poder económico para hacerse de los servicios de la figura del New York City, pero las ganas del jugador podrían pesar en las negociaciones si en Núñez se estiran para, al menos, lograr una cesión. El escenario será viable si "Taty" no cierra con ningún equipo europeo en los próximos cinco días.