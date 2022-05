Si bien el descenso de River en la temporada 2010/11 fue la gota que rebalsó el vaso, la precaria situación institucional que atravesaba el Millonario ya venía desde mucho tiempo atrás. Historias, hechos y eventos que poco a poco se van conociendo gracias al testimonio de los ex jugadores.

Consultado por la previa de lo que será el River - Tigre de los cuartos de final de la Copa de la Liga, Martín Galmarini recordó su paso por ambas instituciones e hizo hincapié en una particular deuda que el Millonario mantiene con él a causa de una insólita compra que le solicitaron.

Con un paso que duró entre el 2008 y el 2010, el ídolo de Tigre recordó los momentos previos a la gira del equipo por Norteamérica con una historia increíble: "Había que comprar calzoncillos para ir a un viaje a Canadá y me pidieron si yo lo podía hacer. Obviamente accedí, los compré", soltó para sorpresa de todos en Radio 9.

Sin embargo, la cosa no termina ahí ya que Patito Galmarini agrega que lo peor no es hacer la compra sino que la deuda nunca fue saldada: "Nunca me devolvieron la plata. Reclamé dos veces y después consideré que no tenía más sentido hacerlo. Fueron mil dólares los que puse", confesó.

Este recuerdo de Galmarini resulta un claro ejemplo de porque la historia terminó como lo hizo ya que "River era un club que estaba en decadencia. Los dirigentes no estaban haciendo bien las cosas". Vale destacar que la gira por Canadá se realizó en julio del 2019 cuando José María Aguilar aún era presidente.