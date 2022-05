Luego de varias semanas estando en la mira de todos por algun mini bajón, Franco Armani volvió a demostrar por qué es uno de los mejores arqueros del continente. El Pulpo estuvo en "modo Libertadores" y mantuvo con vida a River en un momento donde la pasaba mal. Esta vez fue determinante para sostener el resultado ante Fortaleza.

Fue justamente el ex-Atlético Nacional quien acompañó a Marcelo Gallardo a la conferencia de prensa post partido. Allí, el arquero fue consultado si sentía que había tenido una merma en su rendimiento, pero su respuesta fue contundente.

"Como dije antes, hay partidos que por ahí te salen las cosas. El rival te llega una vez y te convierte, son cosas del fútbol. No creo que haya bajado el rendimiento. Hay partidos que a uno por ahí no le salen las cosas como uno quiere, pero en el caso de hoy a mi me salieron prácticamente todas las cosas", reconoció el de Casilda, que agregó: "Eso es lo que tiene que lograr uno como arquero, tratar de estar presente todos los partidos y darle lo mejor al equipo".

El Muñeco, por su parte, no dudó en atribuírle gran parte del resultado a su arquero: "Por suerte el primer tiempo terminó parejo, el flaco Armani tuvo una gran noche y eso nos dio la posibilidad de irnos al descanso empatados, el segundo tiempo no fue el mismo que el primero”.