El relato de Emanuel Mammana dejó helado al mundo River. El defensor central, que tendrá su segundo ciclo en el Millonario tras quedar libre en el Zenit, confesó que tuvo una dura infancia y hasta pensó quitarse la vía: "Estuve a punto de tirarme a las vías del tren". Ahora, decidió contar su historia para ayudar a los chicos que les toca perder a sus padres en la infancia.

Luego de su paso por Rusia y su elección de pegar la vuelta, el futbolista argentino habló con Un Buen Momento de Radio La Red y contó su dura historia de vida. De quedarse solo a los 15 años a la ayuda que le dio el club de Núñez.

La triste confesión de Mammana: "Estuve a punto de tirarme a las vías del tren"

"Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más nada. Fui solo a tomarme el tren, veía que el tren venía y como que no tenía más ganas de nada y cuando estaba por tirarme me agarraron del cuello de la remera y me tiraron contra la pared. Esa persona me cagó a pedos, no sé quién es pero la verdad que hoy en día le agradezco de corazón. Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Sé que mis papás no hubiesen querido que pasara eso”, contó el futbolista y dejó helados a los oyentes.

Además, Mammana contó la importancia de River en su vida: "La plata es lo de menos, lo importante es ser feliz y jugar donde soy feliz. Yo me crié sin nada, cuando era chico comía gracias a la mercadería que me daba River. Hoy con tener lo justo y necesario estoy contento".