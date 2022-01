Fue una jornada bastante movida en el mundo River, luego de que se confirmara la salida de Julián Álvarez al Manchester City. A partir de la gran cifra que recibirán los directivos, irán en búsqueda de un reemplazante de extrema jerarquía, además de que Gallardo está a punto de perder a otra pieza importante del plantel.

Por otra parte, en la Comisión Directiva resolvieron que no se volverán a mover por dos contratos, mientras aguardan por cerrar el arribo de dos jugadores que le darán varias soluciones al cuerpo técnico del Muñe.

Julián Álvarez se va al Manchester City

El City Group pisó fuerte en Sudamérica para llevarse a la gran joya de La Banda y todo indica que se hará oficial en los próximos días. Los rumores que ilusionaron a los hinchas del Millo, a pesar de la baja de un pilar del equipo, eran acerca de la posibilidad de que el Araña permanezca un tiempo más en el club para participar de la próxima edición de la Copa Libertadores. Al parecer, los Citizens les dieron el gusto.

Fabrizio Romano, experto mundial en el mercado de pases, confirmó el acuerdo entre River y el Manchester City durante la tarde de miércoles y publicó los detalles del trato. "Tarifa de 18,5 millones a River con bonificaciones e impuestos. Julián firmará contrato por cinco años", reveló el periodista italiano para luego confirmar una gran noticia para Marcelo Gallardo. "Acuerdo cerrado: Álvarez permanecerá en RiverPlate cedido hasta julio", informó. Un lujo.

¿River puede quedarse sin incorporar a Facundo Farías?

Las negociaciones van cambiando día a día y los futbolistas, hasta que no estampan la firma en su nuevo contrato, no saben dónde continuarán con su carrera. Y así viene sucediendo con Facundo Farías, la gran joyita del fútbol argentino que, por el momento, está en Colón pero también sonó en River y Boca.

En más de una oportunidad, el representante del jugador explicó que había operaciones encaminadas con los dos clubes más grandes del país, pero hasta ahora quedaron estancadas. Y, como si fuera poco, en las últimas horas apareció la posibilidad de que otro grande argentino se lo birle al Xeneize o al Millonario.

Martín Sendoa, representante de Facundo Farías, aseveró que "la gente no entendió mi mensaje, yo no quiero que mi pibe se maree y por eso nos quedamos tranquilos en Colón, después si viene River o Boca o una sorpresa, mejor". Y si bien confirmó al continuidad en el Sabalero, no descartó la posibilidad de que se marche a otro de los equipos grandes de la Liga Profesional: "No me llamaron de River ni de Boca, pero si de uno de los tres grandes de Argentina. No te puedo decir quién es porque me tienen que modificar la oferta y yo lo digo", indicó en diálogo con Crack Deportivo (FM Concepto 95.5).

Gallardo quiere a Andrés Herrera, pero San Lorenzo le puso una traba

Después de que los dirigentes de River desistieran de adquirir a Fabricio Bustos, la mira de Gallardo apuntó hacia el Bajo Flores para quedarse con Andrés Herrera. Y a pesar de que comenzaron las negociaciones, donde desde el Millonario ofrecieron dinero y futbolistas a cambio, como fueron los casos de José Paradela, Cristian Ferreira y Federico Girotti, en San Lorenzo rechazaron la posibilidad.

Por estas horas, desde la dirigencia que comanda Horacio Arreceygor exigen que el Millonario no gestione la negociación con jugadores de por medio, ya que solamente quieren una suma cercana a los 5 millones de dólares, como le solicitaban a Palmeiras en 2020.

La lista de posibles reemplazos de Julián Álvarez

A partir de la salida de Julián Álvarez al Manchester City, Marcelo Gallardo tiene algunos nombres en mente para reemplazar al nacido en Calchín y ya se comenzó a mover. Pero también hubo un estudio en el que se reunieron las condiciones tácticas y físicas del Araña para poder arrojar 15 posibles jugadores que puedan hacerse cargo del hueco que el 9 dejará vacante.

Para este puesto ya hay varios nombres, donde se destacan Valentín Castellanos y Luciano Vietto, por quienes River ha hecho al menos un sondeo en las últimas semanas. Pero claro está que tendrá que buscar más nombres, ya que reemplazar al Araña no será nada sencillo.

En orden, los jugadores que lo integran son todo de un enorme futuro e impacto inmediato a nivel internacional y nacional: 15- Harold Preciado (Colombia); 14- Robert Morales (Paraguay); 13- Matías Arezo (Uruguay); 12- Luciano Vietto (Argentina); 11- Walter Bou (Argentina); 10- David Terans (Uruguay); 9- Álvarez Martínez (Uruguay); 8- Gustavo Bou (Argentina); 7- Julio Enciso (Paraguay); 6- Nicolás López (Uruguay); 5- José López (Argentina); 4- Ezequiel Bullaude (Argentina); 3- Gustavo del Prete (Argentina); 2- Cristian Arango (Colombia) y 1- Valentín Castellanos. ¿Buscará alguno de estos 15 Gallardo para reemplazar a Julián?

Angileri y Rollheiser no volverán a jugar en River

Hace varias semanas que están llevando a cabo las tratativas para renovar los vínculos de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, con quienes estuvieron cerca de llegar a un acuerdo. Sin embargo, las posiciones de ambos futbolistas generaron que el Muñeco no los llevara a la pretemporada en San Martín de Los Andes.

Como los días pasan y en River ya se aseguraron a Elías Gómez, además de que están gestionando el arribo de un delantero, el presidente de la institución que fue campeona de la última Liga Profesional, decidió que Angileri y Rollheiser se queden sin poder jugar, y como si fuera poco, Gallardo avaló la decisión. Además, el DT los mandó a trabajar en contraturno para que no se crucen con el resto de los jugadores.

Alerta en River por la posible salida de una figura

El Muñeco dejó en claro que el plantel necesita un lateral derecho y la primera opción fue Fabricio Bustos. No obstante, el jugador con pasado en la Selección Argentina decidió marcharse al Inter de Porto Alegre y ahora River apunta todos los cañones a Andrés Herrera, marcador de punta de San Lorenzo. Pero, ¿por qué se busca un futbolista en ese puesto? La respuesta está en una posible salida en los últimos días del mercado de pases en Europa.

Según informó Rudy Galetti, periodista de Sportitalia, la Lazio está en negociaciones avanzadas para contratar a Robert Rojas antes de se cierre la ventana de traspasos el próximo 31 de enero. "El poco tiempo disponible y el problema en las proporciones complican la negociación, pero el central de River Plate tiene muchas ganas de moverse a Europa. Las conversaciones continúan", señaló el cronista italiano.