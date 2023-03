Lautaro Acosta acusó al árbitro Herrera de hincha de River y Lunati lo cruzó: "No me hagas reír"

Más allá de si la decisión de Darío Herrera fue la correcta o no, la polémica que quedó del partido entre Lanús y River perdurará por mucho tiempo en el colectivo futbolero argentino y mediante pase el tiempo más aún quedarán marcadas las declaraciones de dos jugadores de mucho peso como Lautaro Acosta y Cristian Lema.

Enojados por lo sucedido durante los 105 minutos que se jugaron, los jugadores del Granate se fueron muy calientes al vestuario y en el camino se cruzaron con Herrera por sus decisiones. Momento en donde tanto Acosta como Lema acusaron al juez de favorecer a River por ser hincha del club.

Una declaración sobre la cual Herrera no hizo ningún tipo de réplica pero que sí despertó el apoyo de un ex colega que salió al cruce del Laucha. Riendose por los comentarios del histórico jugador de Lanús, Pablo Lunati desautorizó a Lautaro Acosta en Twitter: "No me hagas reir LAUTARITO !!!!! Ajajaj".

En un tuit muy al estilo del ex referí de Santos Lugares, Lunati aseguró que Darío Herrera "no es hincha de River" y además acusó al Laucha de ser un jugador problemático: "No hables boludeces. Cucha, siempre fomentando el quilombo eeeeeee!!!!! La edad no pasa para vos", picanteó el Loco.

Vale destacar que, por los dichos y la manera en decirlos, tanto Acosta como Lema podrían recibir varias fechas de suspensión ya que la AFA no suele pasar por alto estos comentarios. El caso más reciente de este estilo es la sanción que tuvo Darío Benedetto tras hacer un gesto de soborno en el Trofeo de Campeones 2022.