¿Una posibilidad concreta o tan solo un sueño? Hoy nadie puede estar seguro. Lo cierto es que River inició gestiones para sumar a Luis Suárez para jugar la CONMEBOL Libertadores, en una historia que tiene comienzo desde el viaje de la dirigencia, en conjunto con Marcelo Gallardo, a la ciudad de París.

El Pistolero se encuentra sin club tras finalizar su vínculo con el Atlético Madrid y Enzo Francescoli comenzó con el "operativo seducción" para poder sumarlo a partir de julio. En el plantel del Millonario solo hay un jugador que compartió vestuario con el delantero y hoy rompió el silencio en medio de las negociaciones para extender su contrato en Núñez.

Nicolás De La Cruz, quien aseguró que la renovación de su vínculo con River está encaminada, fue consultado en la radio Sport 890 acerca de los rumores que vinculan a La Banda con Luis Suárez, su compañero de selección en Uruguay. "Me sorprendí cuando lo escuché, ojalá se de. Para nosotros sería un salto de calidad enorme", expresó el volante en Último Al Arco.

Además, la figura del Millonario reveló que hubo un contacto con el delantero apenas empezó a correr el run-run de su posible llegada a Núñez. "Lo primero que hice al ver la noticia fue escribirle y él me respondió este martes, pero nada, quedó ahí, no sé qué va a pasar. No me respondió lo que yo quería que me responda, entonces me dejó en stand by; lo importante es que no me clavó el visto", bromeó De La Cruz en el cierre. ¿Volverán a compartir vestuario pero con La Banda?