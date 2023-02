River venía de ganarle a Argentinos Juniors, y al momento de llegar a la cancha de Tigre, intentó conseguir su segundo triunfo consecutivo para prenderse de lleno en la pelea por la Liga Profesional y así no perderle pisada a Lanús, que lidera el certamen doméstico.

El encuentro en Victoria, donde el estadio José Dellagiovanna fue el recinto que albergó a ambos equipos, tuvo diversos pasajes de fútbol. Hubo situaciones para el Matador como también para el Millonario, pero la definición de los atacantes no estuvo fina.

Más allá de las ocasiones de gol que se malograron a lo largo de los 90 minutos, los hinchas de River se hicieron sentir a través de las redes sociales, ya que no toleraron que Martín Demichelis sostuviera dentro del campo de juego a Pablo Solari. El ex delantero de Colo-Colo no tuvo un buen desempeño, y aún no logra encontrar el nivel que mostró durante sus primeros encuentros con la banda roja en el pecho.

Al momento de que Demichelis reemplazara a Miguel Borja con Salomón Rondón, llovieron las críticas porque desde la hinchada riverplatense pedían a gritos que el colombiano se quedara en el césped y formara una dupla de ataque con el venezolano. Pero el DT prefirió que fuera el puntano quien se asociara con el ex West Bromwich Albion.

No solo hubo críticas desmedidas para Solari, sino que también para Esequiel Barco. El ex Independiente sigue sin poder demostrar la jerarquía que tuvo en 2017 con la camiseta del Rojo y, pese a que habían alegrado por la chance que le daban desde el cuerpo técnico al ser titular, el nacido en Villa Gobernador Galvez no logró cumplir con las expectativas.

Más allá del triunfo riverplatense por el gol de Leandro González Pirez, las críticas para Solari y Barco no cesaron. Los hinchas se mostraron muy enojados, ya que saben que ambos pueden rendir mucho más, pero que en la actualidad no están dando el plus futbolístico que poseen. ¿Podrán revertir la situación?