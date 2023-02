Pese a las polémicas que se generaron en cuanto al primer penal y a los offsides que se le cobraron a Argentinos Jrs, River volvió al triunfo en el Estadio Monumental tras un primer tiempo en donde se repitieron varios errores de la fecha pasada. Equivocaciones que llevaron al DT a meter mano y cambiar el ritmo del partido.

Decidido a darle continuidad a los once que había seleccionado debido a que "no me gusta cambiar mucho en la derrota", Martín Demichelis fue en contra de lo que dijo en la semana y dejó afuera a varios jugadores que pensaron que tendrían su oportunidad. Un pensamiento por el cual el DT debió disculparse.

Haciendo principal referencia en Barco, quien se transformó en una de las piezas más determinantes, Demichelis confesó que el hecho de no cambiar lo llevó a pedir perdón: "A Esequiel fue uno de los jugadores a los que le pedí disculpas en frente del grupo por no darle la posibilidad de estar desde el arranque", soltó en conferencia.

Destacando que "desde el primer día que se entrena increíblemente bien", el DT de River destacó esta postura sobre el jugador ya que en la semana había dicho que era "el jugador más desequilibrante del plantel". Una consideración que tiene debido a que el volante "rompe líneas con su forma natural de jugar".

Demichelis destacó que River tiene "muchisimo para mejorar"

Por otro lado, yendo más al análisis del rendimiento del equipo, el entrenador no quiso confiarse y sabe que deberá seguir trabajando: "Me quedo con el resultado, hay muchísimas cosas para mejorar. A los chicos les dije que quizás para ellos en un Monumental con 83 mil personas iba a ser fácil".

A su vez, comentó que los cambios de Rojas y Barco buscó "desequilibrar" dentro del esquema ya que el volante, a diferencia de Aliendro, "pisa más el área". Variantes que "nos terminaron saliendo bien" y que le dieron al Millonario la posibilidad de dar vuelta el resultado.