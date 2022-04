El partido del último domingo entre River y Argentinos Juniors confirmó una vez más que Enzo Fernández es uno de los jugadores más destacados de este campeonato y una pieza clave en el elenco de Marcelo Gallardo. Desde hace un tiempo se viene hablando de un fuerte interés del Manchester City por él y el volante contestó: "No sé, yo tengo la cabeza acá en River y disfruto el momento. Después se verá lo que pasará".

Diversos medios británicos ubicaron al mediocampista central del Millonario como uno de los objetivos de los Citizens para el próximo mercado de pases. Cabe destacar que el conjunto inglés ya efectuó la compra de Julián Álvarez por una cifra cercana a los 18 millones de euros, pero el combo se podría agrandar si desde Núñez se van las dos figuras de La Banda.

Ante la inminente llegada de las ofertas por Enzo Fernández, la Secretaría Técnica que encabeza Enzo Francescoli ya tendría un plan para sacarle provecho a una potencial pérdida de la joya que tiene el club actualmente en el mediocampo. Según reportó el medio partidario "The Citizens Brasil", el Millo entablaría negociaciones directamente con el "City Group" para poder hacerse de un refuerzo para junio.

"River Plate quiere a Valentín Castellanos, que pertenece al City Football Group, más una suma de dinero a cambio de Enzo Fernández", informó el portal brasileño que cuenta con más de 24 mil seguidores en Twitter. La operación no suena descabellada: "Taty" fue un pedido expreso de Marcelo Gallardo para este 2022 y no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, el interés del Manchester por Fernández podría terminar con el delantero del New York City FC portando la banda roja. Vale soñar.