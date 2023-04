Lo esperan hasta el final: Demichelis quiere a su once ideal ante Huracán y aguarda por una figura

Pese a que River mantenía una racha de cinco partidos sin recibir goles en contra, todos ellos con victorias, Martín Demichelis decidió cambiar el panorama para el debut en la Copa Libertadores. Colocando jugadores más físicos, el entrenador le dio descanso a varias figuras que volverán el domingo.

Superada la caída en La Paz, Demichelis quiere reacomodar su equipo para mantener la punta en soledad de la Liga Profesional y por eso metería hasta cuatro cambios respecto al encuentro en la altura. Sin embargo, para llegar a esto, el DT pretende esperar hasta el mismo domingo para definir su equipo.

Según pudo confirmar el periodista Juan Cortese en la pantalla de TyC Sports, Demichelis incluiría nuevamente en la defensa a Milton Casco y Leandro González Pirez reemplazando así a Emanuel Mammana y Marcelo Herrera en la zona derecha de la primera línea del equipo.

En segundo lugar, otro que volverá si o si al once inicial del Millonario es Ignacio Fernández. Siendo determinante en la mejoría que tuvo River en la segunda parte ante The Strongest, el número 10 ingresará en el equipo en lugar de Pablo Solari para completar el tridente del medio junto a Rodrigo Aliendro y Enzo Pérez.

Finalmente, la gran duda que mantiene Demichelis de cara al partido de las 19 horas del domingo es la vuelta o no de Nicolás De La Cruz al equipo. Un jugador clave para lo que busca el DT por lo que lo esperará hasta último momento. En caso de no responder correctamente, Demichelis podría adelantar a Palavecino o incluir a Esequiel Barco en el once.