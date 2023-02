No quedan dudas de que, más allá de las reformas en el Monumental y del homenaje a los campeones del mundo, la jornada de domingo de River estará marcada por el regreso de Daniel Passarella. Luego de 10 años, el Káiser volverá a pisar el estadio del club donde supo ser ídolo, pero también presidente en su etapa más oscura.

En diálogo con Conexión Riverplatense, Santiago Poblet Videla, Presidente de Relaciones Públicas del Millonario, se refirió a la polémica que despertó este tema: "River tiene veinte campeones del mundo, si bien que salieron del club o por lo menos alguna vez vistieron nuestra camiseta y no hay equipo en el mundo que tenga eso. Es un orgullo que los riverplatenses tenemos, esto trasciende la política actual. También tenemos un técnico que pasó por la casa como es Menotti y dos ayudantes de campo, Aimar y Ayala y eso es innegable”.

Y agregó: "Decidimos que los campeones del 78 y del 86 homenajeen a Franco Armani, a Pablo Aimar y a Roberto Ayala. Obviamente mandamos la invitación a todos, yo mismo llamé a todos, solamente no pude encontrar a Ortíz, lamentablemente me enteré que falleció su esposa hace poco tiempo. También hablé con Graciela, la esposa de Daniel Passarella y ella me pidió que hable con Lucas, su hijo. Le comenté lo que queríamos hacer y que estaba invitado".

"Aclaro que no es la primera vez que lo invitamos, ya lo hicimos en el cuarenta aniversario de los campeones del 78 y también a la asunción de Jorge Brito, como hicimos con todos los presidentes”, explicó Poblet Videla y continuó: "Lucas me dijo que lo iba a hablar con su papá y después me confirmó que venía. Nosotros le estamos haciendo un homenaje a los campeones, no es un homenaje a los presidentes, amén de lo que yo pueda pensar, de lo que el presidente pueda pensar".

Además, profundizó: "Yo renuncié a mi banca en la época de Passarella, charlado con Jorge Brito, quien estaba en el mismo espacio que yo, aunque él no tenía cargo en aquel entonces".

"Acá tenemos que separar lo institucional de lo personal, River es más grande que todos nosotros, yo le pido a la gente que la bronca que tenga, el domingo tiene que ser una fiesta y nada puede opacar una fiesta riverplatense, nada lo puede opacar que nosotros somos River, vivimos River, sentimos River y tenemos un slogan que es Grandeza y la grandeza es demostrarlo con actos. Invitar al capitán campeón del mundo y al bicampeón del mundo es un acto de grandeza”, cerró.